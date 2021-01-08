Пішов із життя український олімпійський чемпіон і автор 20 рекордів

7 січня в Кременчуці перестало битися серце 64-річного олімпійського чемпіона Москви-1980 у штовханні ядра Володимира Кисельова. Про причини смерті поки не повідомляють. А перед Новим роком помер легендарний український чемпіон Іван Богдан.

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Володимир Кисельов/Фото xweek.info

Кисельов народився 1 січня 1957 року в Мисках Кемеровської області, але як спортсмен сформувався після переїзду в Україну. Легкоатлет тренувався в спортивному товаристві "Авангард" у Краматорську. Зліт в кар'єрі спортсмена вийшов стрімким.

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У 1978 році Володимир став чемпіоном Європи серед юніорів, у 1979 році – бронзовим призером континентальної першості в закритому приміщенні. А буквально за рік Кисельов виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1980 року в Москві. За час своєї спортивної кар'єри встановив понад 20 рекордів України, СРСР і Європи у штовханні ядра.

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Тим часом спортсмен переїхав з Донецької області в Полтавську і в 1996 році став почесним громадянином Кременчука. У цьому місті він жив і працював після завершення кар'єри.

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