700 км на лижах без зупинок: 48-річний норвежець встановив рекорд

У минулому році Андрерс вже долав 516 км

Олімпійський чемпіон Андрерс Окленд встановив новий світовий рекорд по пройденим кілометрам на лижах. 48-річний спортсмен зумів подолати 700 кілометрів і 500 метрів майже за 41 годину.

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У минулому році Окленд разом зі своїм братом Йоргеном і ще одним лижником Йоаром Теле подолав 516 кілометрів трохи менше ніж за 32 години, але той рекорд швидко побив Хенрік Соллі, який подолав 528 кілометрів за 32 години, повідомляє eurosport.

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Окленд є олімпійським чемпіоном 2002 року в складі естафетної збірної Норвегії, а в 2003 році ставав чемпіоном світу.

Раніше ми писали про курйозне падіння росіянина, який втратив лижу на трасі чемпіонату світу і перекинувся. Гірськолижна дистанція в Італії виявилася занадто підступною для десятків спортсменів.

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