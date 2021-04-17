На Беленюка напали четверо: відео розборок

Український депутат-спортсмен Жан Беленюк показав, що перебуває у відмінній формі перед чемпіонатом Європи з боротьби, який відбудеться з 19 по 25 квітня у Варшаві.
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Срібний призер Олімпади 2016 опублікував відео свого тренування на килимі в Хорватії, де на нього пішли відразу чотири суперники. Кожного з них Беленюк кинув через плече, і так – по кілька разів
"Одного разу на українця напали два хорвати, швед і узбек", – так підписав в Instagram кадри цієї "бійки" Жан
Нагадаємо, що в січні депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року. Жану не знайшлося рівних на престижних змаганнях в тій же Хорватії.
Жан Беленюк / Фото: Instagram
Влітку українець має намір виступити на Олімпіаді в Токіо, після чого повністю зануриться в політику.
Відзначимо, що в активі Беленюка – два титули чемпіона світу. Останній він здобув на першості-2019 в Нур-Султані.
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