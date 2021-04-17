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На Беленюка напали четверо: відео розборок

17 квітня, 19:25

Олег Люлька Олег Люлька

Політик-спортсмен розкидав на килимі двох хорватів, шведа і узбека, показавши, що перебуває у відмінній формі перед стартом чемпіонату Європи у Варшаві

Український депутат-спортсмен Жан Беленюк показав, що перебуває у відмінній формі перед чемпіонатом Європи з боротьби, який відбудеться з 19 по 25 квітня у Варшаві.

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Срібний призер Олімпади 2016 опублікував відео свого тренування на килимі в Хорватії, де на нього пішли відразу чотири суперники. Кожного з них Беленюк кинув через плече, і так – по кілька разів

"Одного разу на українця напали два хорвати, швед і узбек", – так підписав в Instagram кадри цієї "бійки" Жан

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Нагадаємо, що в січні депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року. Жану не знайшлося рівних на престижних змаганнях в тій же Хорватії.

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Влітку українець має намір виступити на Олімпіаді в Токіо, після чого повністю зануриться в політику.

Відзначимо, що в активі Беленюка – два титули чемпіона світу. Останній він здобув на першості-2019 в Нур-Султані.

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спортсмен Жан Беленюк боротьба греко-римська

Джерело: Сегодня|Спорт

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