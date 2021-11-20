У нього був янгол на плечах! Моторошна аварія в автоперегонах

Після аварії гонку довелося призупинити
Жахлива аварія сталася на Кубку Макао з автоперегонів. Китайський пілот Чжан Яці на високій швидкості врізався у загороджувальний бар'єр.
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З автодрому Яці терміново доправили до лікарні. За попередніми даними, у гонщика переломи ребер та травми легень. Пілот у свідомості, загрози життю немає.
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"У нього був ангел на плечах", – вважають колеги Чжан Яці.
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