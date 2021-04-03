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Гонщиця потрапила в страшну аварію на старті нової серії гонок на електромобілях

3 квітня, 14:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Автомобіль зробив п'ять оборотів, перш ніж впав на дах

Німецька гонщиця Клаудія Хюртген потрапила в аварію під час кваліфікації до першого етапу нової позашляхової серії Extreme E, де змагаються електромобілі.

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На одному з поворотів німкеня втратила керування, задню частину автомобіля занесло, і він перекинувся, зробивши п'ять оборотів у повітрі, і впав на дах. Незважаючи на страшні кадри, сама Хюртген не постраждала. Вона змогла самостійно залишити автомобіль.

До речі, кваліфікацію виграла команда колишнього чемпіонат Формули-1 Ніко Росберга, випередивши ... команду Льюїса Хемілтона. Так-так протистояння колишніх пілотів Мерседеса перенеслося в інший клас автогонок.

Раніше ми писали про невдалий дебют Мазепіна в Формулі-1. Він протримався лише три повороти. Соцмережі вибухнули фотожабами. Вболівальники зненавиділи Мазепіна ще до початку його кар'єри в Формулі-1.

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аварія автоспорт гонка

Джерело: Сегодня|Спорт

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