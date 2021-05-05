Гонщик, що мало не згорів заживо, повернеться в Формулу-1

Ромен Грожан, незважаючи на заяву про завершення кар'єри в "королівських перегонах", знову сяде за кермо – він буде пілотувати чемпіонську машину під час тестів

Ромен Грожан / Фото: Instagram

35-річний француз Ромен Грожан, котрий дивом вижив після аварії на листопадовому Гран-прі Бахрейну, знову сяде за кермо боліда Формули-1.

Реклама

Нагадаємо, тоді машина команди Хаас вибухнула разом з гонщиком, життя батькові трьох дітей Грожану врятувала титанова дуга безпеки під назвою гало.

За півроку, що минули з тих пір, Ромен знудьгувався за трасою і, попри свою заяву про завершення кар'єри в Формулі-1, повернеться до неї.

Як повідомляє офіційний сайт Ф-1, Грожан візьме участь в тестуванні боліда Мерседес у Франції. 29 червня Ромен проведе повний тестовий день на автодромі Поль Рікар, а також буде пілотувати машину на серії демонстраційних кіл двома днями раніше.

"Я такий радий повернутися в болід Формули-1! Поїздка на рідному для мене автодромі на Мерседесі, який виграв чемпіонат світу, стане унікальним досвідом. Я дуже вдячний Мерседесу за надану можливість. Вперше я почув про можливість водити їхній болід на своїєму лікарняному ліжку в Бахрейні. Ця новина мене дуже підбадьорила! Не можу дочекатися настання цього дня", – каже Грожан

Реклама Ромен Грожан / Фото: Instagram

Нагадаємо, на листопадовому Гран-прі Бахрейну Ромен Грожан після контакту з російським пілотом Альфа Таурі Данилом Квятом на величезній швидкості врізався у відбійник, після чого задня частина автомобіля відвалилася, а передня, з пілотом, пробила рейку огорожі, застрягла в ній і зайнялася.

Якимось дивом Ромен Грожан, який побував в епіцентрі вибуху, вижив, відбувшись опіками обох рук. В охопленій полум'ям машині він провів до 20 секунд. І вийшов з вогню живим – як герой "Термінатора".