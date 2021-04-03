Я втратила свідомість! Українська гонщиця потрапила в страшну аварію – фото, відео

Українська гонщиця Інеса Тушканова потрапила в аварію. Спортсменка в соцмережах показала фото машини і розповіла подробиці.

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"Треба вміти нести хрест невдач. Коли болить не тільки тіло, а болить душа. Коли ти виконав настільки багато роботи, щоб бути першим, підстрахував себе з усіх боків, готувався, тренувався, проводив духовні практики, і знаючи результат – все одно робиш те, що повинен. Я настільки добре знаю як hellcat перевертається, я його навіть зустрічала кермом, але ми вдарилися настільки сильно, що я втратила свідомість, і тільки Ваня Мішин, мій штурман, який почав вибиратися з машини через мене, повертав мене в цю реальність, де я думаю, про себе, що треба вибиратися і збираючи сили і волю вилізла з машини, лягла на траву і ловила дзен, і знову єдине, що я хотіла – це їхати... Коли ліва нога на гальмі і коли передачі клацають, як музика вгору і вниз і це своя мелодія і своя філософія... Пошкоджений каркас безпеки і ми не зможемо вийти на старт. А легковажність в образі завжди лише маска від болю фізичного і душевного. А так хочеться їхати" , – написала Тушканова в Instagram.

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