11 липня 22:00 Відео
Італія 1
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Російський автогонщик із дівчиною заживо згоріли в машині

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 липня, 10:07
Копіювати лінк
Гонщик Іван Куренбін вилетів у кювет, де врізався в опору ЛЕП, після цього автомобіль загорівся. Разом із ним у машині знаходилася мотогонщиця Тетяна Ігушина
Іван Куренбін і Тетяна Ігушина
Іван Куренбін і Тетяна Ігушина

У Ленінградській області сталася страшна аварія, в результаті якої загинув відомий автогонщик Іван Куренбін і мотогонщиця Тетяна Ігушина.

Читайте також: Російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні

Трагедія сталася близько десятої вечора. Porshe 911 Turbo вилетів у кювет, де врізався в опору ЛЕП. Після цього автомобіль загорівся. Тіла водія та пасажирки обгоріли до невпізнання.

36-річний Куренбін брав участь у змаганнях різних гоночних серій. 32-річна Ігушина відома своєю участю в жіночій навколосвітній подорожі на мотоциклах.

Читайте також: Помер 19-річний гонщик. Після страшної аварії його не змогли врятувати лікарі

Іван Куренбін народився у відомій петербурзькій сім'ї радянського фігуриста, тричі срібного призера чемпіонатів СРСР, бізнесмена і колекціонера антикваріату Володимира Куренбіна. Мати гонщика – власниця арт-готелю, сестра – стиліст. Сам загиблий також займався бізнесом, керував архітектурно-художньою студією, тримав дрифт-майстерню і володів готелем поруч із Двірцевою площею.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
1:1
Відео Про матч
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти