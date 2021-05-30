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Помер 19-річний гонщик. Після страшної аварії на мотоциклі його намагалися врятувати лікарі

Олена Павлова Олена Павлова
30 травня, 16:18
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Юний пілот команди Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскьє не впорався з керуванням на повороті і без свідомості покинув трасу. Але медики відмовилися безсилі
Джейсон Дюпаскьє/Фото motogp.com
Джейсон Дюпаскьє/Фото motogp.com

Швейцарський гонщик команди Saxon Carxpert PrustelGP 19-річний Джейсон Дюпаскьє, що потрапив під колеса мотоцикла, під час кваліфікації чемпіонату Moto3 в Муджелло, помер в лікарні від отриманих травм. Аварія в Італії виявилася для нього фатальною, незважаючи на всі старання лікарів.

Гонщик вшанували пам'ять Джейсона в фатальному повороті

Дюпаскьє впав зі свого мотоцикла в 9-му повороті траси, після чого потрапив під колеса суперника – Аюму Сасакі, який просто не міг уникнути зіткнення. Медики, що прибули на місце аварії, протягом півгодини надавали допомогу гонщику, після чого він був доставлений в лікарню у Флоренції на вертольоті.

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На момент госпіталізації стан Дюпаскьє оцінювався як дуже важкий. За неофіційними даними з Twitter деяких репортерів, 19-річний швейцарець знаходився в операційній неврологічного відділення у важкому стані. Персонал лікарні готується до операції. Але, як повідомляє autosport.com, врятувати хлопця не вдалося. Він помер від отриманих травм.

Раніше російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні.

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