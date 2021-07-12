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Российский автогонщик с девушкой заживо сгорели в машине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
12 июля, 10:07
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Гонщик Иван Куренбин вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП, после этого автомобиль загорелся. Вместе с ним в машине находилась мотогонщица Татьяна Игушина
Иван Куренбин и Татьяна Игушина
Иван Куренбин и Татьяна Игушина

В Ленинградской области произошла жуткая авария, в результате которой погиб известный автогонщик Иван Куренбин и мотогонщица Татьяна Игушина.

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Трагедия произошла около 22:00. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Тела водителя и пассажирки обгорели до неузнаваемости.

36-летний Куренбин участвовал в соревнованиях различных гоночных серий. 32-летняя Игушина известна своим участием в женской мотокругосветке.

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Иван Куренбин родился в известной петербургской семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Мать гонщика – владелица арт-отеля, сестра – стилист. Сам погибший также занимался бизнесом, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем рядом с Дворцовой площадью.

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