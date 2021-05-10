Російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні

У Росії під час тренування в смертельну аварію потрапив мотогонщик Роман Кох. Багатократного переможця чемпіонату країни терміново відправили в госпіталь, але врятувати не змогли

Роман Кох / Фото: Вконтакті

П'ятиразовий чемпіон Росії з мотокросу Роман Кох помер у результаті аварії під час тренування. Під час чергового заїзду гонщик впав і отримав травму. Його госпіталізували в міську лікарню, але врятувати молодого спортсмена не вдалося.

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"Непоправною втратою поніс мотоспорт і весь наш колектив – помер наш друг і бойовий товариш, чемпіон Росії, іменитий мотогонщик, неодноразовий переможець змагань з мотокросу на мотоциклах з колясками Роман Кох", – повідомили в Центрі технічних видів спорту (ЦТВС) Свердловської області, пишуть Известия.

Нагадаємо, що деякий час назад український мотогонщик впав у кому після жахливої аварії на тренуванні. Після інциденту спортсмен перебував у вкрай важкому стані і переніс термінову операцію. На початку травня Андрій Карпов пішов на поправку.