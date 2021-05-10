Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини Формули-1

Російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні

10 травня, 09:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Росії під час тренування в смертельну аварію потрапив мотогонщик Роман Кох. Багатократного переможця чемпіонату країни терміново відправили в госпіталь, але врятувати не змогли

Роман Кох

Роман Кох / Фото: Вконтакті

П'ятиразовий чемпіон Росії з мотокросу Роман Кох помер у результаті аварії під час тренування. Під час чергового заїзду гонщик впав і отримав травму. Його госпіталізували в міську лікарню, але врятувати молодого спортсмена не вдалося.

Реклама

Читайте також: Три смерті за два дні! Моторошне ралі в Австралії

"Непоправною втратою поніс мотоспорт і весь наш колектив – помер наш друг і бойовий товариш, чемпіон Росії, іменитий мотогонщик, неодноразовий переможець змагань з мотокросу на мотоциклах з колясками Роман Кох", – повідомили в Центрі технічних видів спорту (ЦТВС) Свердловської області, пишуть Известия.

Нагадаємо, що деякий час назад український мотогонщик впав у кому після жахливої аварії на тренуванні. Після інциденту спортсмен перебував у вкрай важкому стані і переніс термінову операцію. На початку травня Андрій Карпов пішов на поправку.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Останній поворот
Останній поворот "Людини дощу": 27 років тому в Сан-Марино розбився легендарний гонщик Ф-1 СеннаФормула-1
Нова кровотеча: легенда аргентинського спорту – в реанімації
Нова кровотеча: легенда аргентинського спорту – в реанімаціїФормула-1
Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідів
Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідівФормула-1
Мотогонщик потрапив у жахливу аварію на швидкості 160 км/год, а потім встав і пішов
Мотогонщик потрапив у жахливу аварію на швидкості 160 км/год, а потім встав і пішовФормула-1
МанСіті – Челсі, Альварес – Сондерс, Джиро і Формула-1: найцікавіше в спорті на вихідних
МанСіті – Челсі, Альварес – Сондерс, Джиро і Формула-1: найцікавіше в спорті на вихіднихФутбол
Кваліфікацію Формули-1 виграв Ферстаппен, але перемогу присудили Боттасу
Кваліфікацію Формули-1 виграв Ферстаппен, але перемогу присудили БоттасуФормула-1

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти