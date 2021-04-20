Гаряча любителька автоспорту шле інтимні фото з екзотичних курортів

Крістіна Ріордан стала відомою після участі в автогонках, де вона виступала в ролі грід-герл. Дівчина заманює передплатників в Instagram пікантними фото

Чарівна зірка авто і мотоспорту Крістіна Ріордан порадувала своїх підписників в Instagram серією фото з екзотичних курортів.

Модель з Каліфорнії стала популярною серед любителів спорту завдяки участі в різних гоночних заходах. Красуня з'являлася на розігрів таких знаменитих серій як Формула-1 і Moto GP.

Потім дівчина знімалася в кліпах відомих виконавців, прикрашала обкладинки таких журналів як Maxim і FHM, а в 2018 році отримала нагороду Kandy Krush of the Year від видання Kandy – це приз за найсексуальніше фото року.

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