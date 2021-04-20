Русский
$ 28,01
33,71
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини Формули-1

Гаряча любителька автоспорту шле інтимні фото з екзотичних курортів

20 квітня, 14:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Крістіна Ріордан стала відомою після участі в автогонках, де вона виступала в ролі грід-герл. Дівчина заманює передплатників в Instagram пікантними фото

Чарівна зірка авто і мотоспорту Крістіна Ріордан порадувала своїх підписників в Instagram серією фото з екзотичних курортів.

Модель з Каліфорнії стала популярною серед любителів спорту завдяки участі в різних гоночних заходах. Красуня з'являлася на розігрів таких знаменитих серій як Формула-1 і Moto GP.

Потім дівчина знімалася в кліпах відомих виконавців, прикрашала обкладинки таких журналів як Maxim і FHM, а в 2018 році отримала нагороду Kandy Krush of the Year від видання Kandy – це приз за найсексуальніше фото року.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
автоспорт WAGs мотоспорт

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На лікування Шумахера потрібні гроші: дружина продає віллу за 59 млн євро
На лікування Шумахера потрібні гроші: дружина продає віллу за 59 млн євроФормула-1
Кличку зірвали заручини: як зірки спорту пробували себе в кіно
Кличку зірвали заручини: як зірки спорту пробували себе в кіноІнші
Нову трагедію в Формулі-1 відвернув Сенна. Ціною свого життя
Нову трагедію в Формулі-1 відвернув Сенна. Ціною свого життяФормула-1
Гонка Формули-1 зупинена після страшної аварії: винуватцю тицьнули середній палець
Гонка Формули-1 зупинена після страшної аварії: винуватцю тицьнули середній палецьФормула-1
Не впорався з керуванням на мокрій дорозі: чемпіон світу розбив машину в Італії
Не впорався з керуванням на мокрій дорозі: чемпіон світу розбив машину в ІталіїФормула-1
Гонку з факом і аварією росіянина виграв Ферстаппен. Гамільтон – другий
Гонку з факом і аварією росіянина виграв Ферстаппен. Гамільтон – другийФормула-1

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти