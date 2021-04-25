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Три смерті за два дні! Моторошне ралі в Австралії

25 квітня, 17:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Австралійські змагання з ралі "Тарга Тасманія" були достроково припинені через трагічний випадок – загинули троє учасників змагань

Під час змагання з ралі в Австралії "Тарга Тасманія" за два дні загинуло три учасники.

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У п'ятницю на найдовшому і складному асфальтовому ралі в світі в аварію потрапив Шейн Невін, вилетівши з траси під час проходження гірської спецділянки. Штурман Гленн Еванс залишився цілий, а 68-річний гонщик загинув на місці.

Незважаючи на трагедію, змагання було продовжено. У суботу вранці стався ще один фатальний інцидент: Лі Манді і Денніс Нігл при стрибку з трампліну врізалися в дерево. Прибулі на місце аварії лікарі констатували смерть 68-річного пілота і 59-річного штурмана. На цей раз гонка була завершена достроково.

"Ці два дні були просто жахливими для всіх нас. Подумки ми з сім'ями і друзями загиблих учасників" , – заявив генеральний директор змагань Марк Перрі.

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За 26-річну історію "Тарга Тасманія" відбулося чотири смертельні випадки. Три з них зафіксовані в цьому році. Ще один трагічний випадок мав місце в 2013 році, коли 71-річний гонщик Джон Менселл загинув, врізавшись в дерево в районі Екстон.

Раніше гонщиця потрапила в страшну аварію на старті нової серії гонок на електромобілях.

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аварія ралі

Джерело: NEWSru.com

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