Мотогонщик потрапив в жахливу аварію на швидкості в 160 км/год, а потім встав і пішов

Під час вільної практики перед Гран-прі Іспанії мотогонщик Марк Маркес потрапив в аварію на високій швидкості, але дивом залишився живий і навіть сам зміг покинути місце інциденту

Марк Маркес. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Мотогонщик Марк Маркес потрапив в серйозну аварію під час третьої вільної практики MotoGP в Хересі. Гонщик не впорався з керуванням на сьомому повороті траси і влетів в огорожу на швидкості 160 км/год.

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Незважаючи на жахливі кадри, Маркес зміг сам підняття на ноги і пішов у бокси. Проте, його все одно відправили в клініку для поглибленого обстеження.

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