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Мотогонщик потрапив в жахливу аварію на швидкості в 160 км/год, а потім встав і пішов

1 травня, 14:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Під час вільної практики перед Гран-прі Іспанії мотогонщик Марк Маркес потрапив в аварію на високій швидкості, але дивом залишився живий і навіть сам зміг покинути місце інциденту

Марк Маркес. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Марк Маркес. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Мотогонщик Марк Маркес потрапив в серйозну аварію під час третьої вільної практики MotoGP в Хересі. Гонщик не впорався з керуванням на сьомому повороті траси і влетів в огорожу на швидкості 160 км/год.

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Незважаючи на жахливі кадри, Маркес зміг сам підняття на ноги і пішов у бокси. Проте, його все одно відправили в клініку для поглибленого обстеження.

Раніше ми писали, що український мотогонщик в комі після жахливої аварії. Мотогонщик Андрій Карпов врізався в огорожу на тренуванні і знаходиться в комі. Спортсмен переніс операцію, але все одно знаходиться в важкому стані.

Раніше ми писали, що гонщик дивом ухилився від авто, яке летіло в нього. Популярний пілот NASCAR Бубба Воллас із команди 23XI Racing пережив жахливий момент, але уникнув страшної аварії під час етапу чемпіонату в Талладезі.

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