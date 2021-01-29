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Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

29 січня, 18:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Росію викреслили зі світового спорту

Росія до 2023 року не зможе прийняти етап чемпіонату світу MotoGP – найпрестижнішого турніру з мотоперегонів. Це пов'язано з покаранням від WADA за махінації з допінгом. Нагадаємо, весь російський спорт потрапив під санкції до грудня 2022 року.

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Про це в інтерв'ю виданню Speedweek зізнався глава компанії-правовласника MotoGP Кармело Еспелетт. Раніше російський автодром "Ігора Драйв" був виключений зі списку резервних трас MotoGP, а також його викреслили зі списку трас серії DTM.

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Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюшу".

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російські спортсмени MotoGP мотоспорт

Джерело: Сегодня|Спорт

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