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"Катюша" почекає: Росія визначилася з новим гімном

27 січня, 18:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Російська збірна залишилася без національної символіки через махінації з допінгом

Збірна Росії буде виступати на чемпіонаті світу з біатлону під прапором Союзу біатлоністів Росії, а в якості гімну буде використовуватися гімн Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє ТАСС. Турнір пройде з 10 по 21 лютого в Поклюці.

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При цьому, повна назва "Союз біатлоністів Росії" на турнірі використовуватися не буде, тільки скорочений варіант RBU (Russian Biathlon Union).

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Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюшу".

В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти. Втім, як бачимо, поки в Росії вирішили зупинитися на гімні IBU.

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біатлон чемпіонат світу з біатлону російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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