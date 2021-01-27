"Катюша" почекає: Росія визначилася з новим гімном

Збірна Росії буде виступати на чемпіонаті світу з біатлону під прапором Союзу біатлоністів Росії, а в якості гімну буде використовуватися гімн Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляє ТАСС. Турнір пройде з 10 по 21 лютого в Поклюці.
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При цьому, повна назва "Союз біатлоністів Росії" на турнірі використовуватися не буде, тільки скорочений варіант RBU (Russian Biathlon Union).
Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюшу".
В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти. Втім, як бачимо, поки в Росії вирішили зупинитися на гімні IBU.
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