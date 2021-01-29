"Путіну залишилося три роки, далі революція і кров": російський спортсмен зробив гучну заяву

Відомий російський спортсмен, бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року з дзюдо, Дмитро Носов розповів про майбутнє своєї країни.
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Спілкуючись зі своїми підписниками в Instagram, Носов заявив, що Путін на посаді президента РФ протримається не більше трьох років.
"Якщо і далі вузька олігархічна група продовжуватиме чіплятися за владу, то можлива і революція, і кров. Чим далі затягується це питання, тим гірші наслідки. Навальний? Він – політик, що бореться за владу. І у нього багато союзників! Одне із завдань політика – мати союзників", – зазначив Носов.
Після завершення кар'єри Носов зайнявся політикою. Був обраний депутатом Держдуми за списком ЛДПР. Однак згодом його вигнали з партії за захоплення особистістю Сталіна.
Раніше ми писали, що колишній капітан збірної Росії Ігор Денисов підтримав Олексія Навального, який перебуває під арештом після повернення до Москви з Німеччини.
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