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П'яний російський футболіст побив двох поліцейських

26 січня, 14:55

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Слава Кокоріна і Мамаєва не дає спокою іншим російським футболістам

Колишній російський футболіст Костянтин Іонов побив двох поліцейських у відповідь на вимогу пред'явити документи. Інцидент стався в невеликому селі в Московській області. П'яний Іонов разом з другом був зупинений поліцією для перевірки документів, однак замість підпорядкування вимозі правоохоронців накинувся на них з кулаками.

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Іонів двічі вдарив по обличчю старшого сержанта, а лейтенанта вдарив по голові. Медекспертиза виявила у поліцейських забої м'яких тканин, повідомляє РЕН ТВ. Раніше ми писали, що в Росії повідомили про затримання на мітингу зірки футболу. Пізніше сам футболіст виступив зі спростуванням повідомлення про свою присутність в Москві.

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Іонів є вихованцем академій ЦСКА і "Спартака", проте всю кар'єр провів в маловідомих командах. В 2016 році він завершив професійну кар'єру і перейшов на тренерську діяльність.

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футболіст російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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