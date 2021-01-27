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Російські тенісистки довічно усунені від спорту

27 січня, 16:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчата брали участь в договірних матчах, при цьому граючи в парі

Дві російські тенісистки Софія Дмитрієва та Алія Мердеєва довічно усунені від виступів за фальсифікації результатів матчів зі своєю участю. Таке покарання сьогодні винесло Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі, повідомляється на офіційному сайті. Раніше ця ж організація довічно усунула українського тенісиста.

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Обидві тенісистки були викриті в тому, що робили ставки на власні матчі. Вони не виступали на турнірах серії WTA, а лише ITF. З огляду на те, що на корті дівчата демонстрували досить слабкі результати (в рейтингу WTA займають місця за межами першої тисячі), вони вирішили підзаробити на нечесній грі.

Дмитрієва визнана винною по причетності до шести договірних матчів, а у Мердеєвої їх тільки два, коли вона виступала в парі якраз з Дмитрієвою.

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Нещодавно зірковий українець відповів на звинувачення в "договорняках". Вигнаний "Мавпами" Кобець називає брехнею свою "участь в тоталізаторах і маніпулюванні результатами матчів".

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тенісист договірний матч російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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