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Из-за санкций Россия лишилась чемпионата мира

29 января, 18:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Россию вычеркнули из мирового спорта

Россия до 2023 года не сможет принять этап чемпионата мира MotoGP – самого престижного турнира по мотогонкам. Это связано с наказанием от WADA за махинации с допингом. Напомним, весь российский спорт попал под санкции до декабря 2022 года.

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Об этом в интервью изданию Speedweek признался глава компании-правообладателя MotoGP Кармело Эспелета. Ранее российский автодром "Игора Драйв" был исключен из списка резервных трасс MotoGP, а также его вычеркнули из списка трасс серии DTM.

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюшу".

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российские спортсмены MotoGP мотоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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