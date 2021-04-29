Український мотогонщик в комі після жахливої аварії

Мотогонщик Андрій Карпов врізався в огорожу під час тренування і знаходиться в комі. Спортсмен переніс операцію, але все одно знаходиться в важкому стані

Український спідвеїстів Андрій Карпов, який виступає за польську команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, потрапив в серйозну аварію під час тренування і знаходиться в комі.

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Під час тренування на трасі в Грудзідзе під час проходження одного з поворотів Карпов врізався в огорожу, яка не була прикрита надувним огорожею. Прямо з треку українця забрала швидка, повідомляється в групі команди в Facebook.

Андрій Карпов / Фото: Facebook

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У госпіталі у Карпова діагностували дев'ять зламаних ребер, і пробите легке, а сам спортсмен перебував у вкрай важкому стані. Андрій переніс термінову операцію, після чого був введений в медикаментозну кому. На цей момент його стан важкий, але стабільний.

Раніше ми писали, що гонщик дивом ухилився від авто, яке летіло в нього. Популярний пілот NASCAR Бубба Уоллас з команди 23XI Racing пережив жахливий момент, але уникнув страшної аварії під час етапу чемпіонату в Талладезі.