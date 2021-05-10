Российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке

В России во время тренировки в смертельную аварию попал мотогонщик Роман Кох. Многократного победителя чемпионата страны срочно отправили в госпиталь, но спасти не смогли

Роман Кох / Фото: Вконтакте

Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался в результате аварии во время тренировки. Во время очередного заезда гонщик упал и получил травму. Его госпитализировали в городскую больницу, но спасти молодого спортсмена не удалось.

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"Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив – скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох", – сообщили в Центре технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области, пишут Известия.

Напомним, что некоторое время назад украинский мотогонщик впал в кому после ужасной аварии на тренировке. После инцидента спортсмен находился в крайне тяжелом состоянии и перенес срочную операцию. В начале мая Андрей Карпов пошел на поправку.