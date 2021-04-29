Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Украинский мотогонщик в коме после ужасной аварии

29 апреля, 12:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мотогонщик Андрей Карпов врезался в ограждение во время тренировки и находится в коме. Спортсмен перенес операцию, но все равно находится в тяжелом состоянии

Украинский спидвеист Андрей Карпов, выступающий за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, попал в серьезную аварию во время тренировки и находится в коме.

Реклама

Читайте также: Три смерти за два дня! Жуткое ралли в Австралии

Во время тренировки на трассе в Грудзидзе во время прохождения одного из поворотов Карпов врезался в ограждение, которое не было прикрыто надувным ограждением. Прямо с трека украинца забрала скорая, сообщается в группе команды в Facebook.

Андрей Карпов

Андрей Карпов / Фото: Facebook

Реклама

В госпитале у Карпова диагностировали девять сломанных ребер, и пробитое легкое, а сам спортсмен находился в крайне тяжелом состоянии. Андрей перенес срочную операцию, после чего был введен в медикаментозную кому. На данный момент его состояние тяжелое, но стабильное.

Ранее мы писали, что гонщик чудом увернулся от летевшего в него авто. Популярный пилот NASCAR Бубба Уоллас из команды 23XI Racing пережил ужасный момент, но избежал страшной аварии во время этапа чемпионата в Талладеге.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на год
Кто быстрее станет вторым спортсменом-миллиардером: Роналду опережает Месси на годДругие
Новую трагедию в Формуле-1 предотвратил Сенна. Ценой своей жизни
Новую трагедию в Формуле-1 предотвратил Сенна. Ценой своей жизниФормула-1
Горячая любительница автоспорта шлет интимные фото с экзотических курортов
Горячая любительница автоспорта шлет интимные фото с экзотических курортовФормула-1
Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!
Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!Формула-1
Три смерти за два дня! Жуткое ралли в Австралии
Три смерти за два дня! Жуткое ралли в АвстралииФормула-1
Курьез в гонке электрокаров: лидер разрядился перед финишем
Курьез в гонке электрокаров: лидер разрядился перед финишемФормула-1

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять