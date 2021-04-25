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Три смерти за два дня! Жуткое ралли в Австралии

25 апреля, 17:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Австралийские соревнования по ралли "Тарга Тасмания" были досрочно прекращены из-за трагического случая – погибли трое участников соревнований

Во время соревнования по ралли в Австралии "Тарга Тасмания" за два дня погибло три участника.

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В пятницу на самом длинном и сложном асфальтовом ралли в мире в аварию угодил Шейн Нэвин, вылетев с трассы при прохождении горного спецучастка. Штурман Гленн Эванс остался цел, а 68-летний гонщик погиб на месте.

Несмотря на трагедию, соревнование было продолжено. В субботу утром произошел еще один фатальный инцидент: Ли Манди и Деннис Нигл при прыжке с трамплина врезались в дерево. Прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть 68-летнего пилота и 59-летнего штурмана. На этот раз гонка была завершена досрочно.

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"Эти два дня были просто ужасными для всех нас. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших участников", – заявил генеральный директор соревнований Марк Перри.

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За 26-летнюю историю "Тарга Тасмания" произошло четыре смертельных случая. Три из них зафиксированы в этом году. Еще один трагический случай имел место в 2013 году, когда 71-летний гонщик Джон Мэнселл погиб, врезавшись в дерево в районе Экстона.

Ранее гонщица попала в жуткую аварию на старте новой серии гонок на электромобилях.

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авария ралли

Источник: NEWSru.com

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