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Мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/час, а затем встал и пошел

1 мая, 14:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Во время свободной практики перед Гран-при Испании мотогонщик Марк Маркес попал в аварию на высокой скорости, но чудом остался жив и даже сам смог покинуть место инцидента

Марк Маркес. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Марк Маркес. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Мотогонщик Марк Маркес попал в серьезную аварию во время третьей свободной практики MotoGP в Хересе. Гонщик не справился с управлением на седьмом повороте трассы и влетел в ограждение на скорости 160 км/час.

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Несмотря на ужасные кадры, Маркес смог сам поднятья на ноги и пошел в боксы. Тем не менее, его все равно отправили в клинику для углубленного обследования.

Ранее мы писали, что украинский мотогонщик в коме после ужасной аварии. Мотогонщик Андрей Карпов врезался в ограждение на тренировке и находится в коме. Спортсмен перенес операцию, но все равно находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что гонщик чудом увернулся от летевшего в него авто. Популярный пилот NASCAR Бубба Уоллас из команды 23XI Racing пережил ужасный момент, но избежал страшной аварии во время этапа чемпионата в Талладеге.

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