У него был ангел на плечах! Жуткая авария в автогонках

Китайский пилот Чжан Яци легко отделался после того, как на огромной скорости влетел в ограждение

После аварии гонки пришлось приостановить

Ужасная авария произошла на Кубке Макао по автогонкам. Китайский пилот Чжан Яци на высокой скорости врезался в заградительный барьер.

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С автодрома Яци был срочно доставлен в больницу. По предварительным данным, у гонщика переломы ребер и травмы легких. Пилот в сознании, угрозы жизни нет.