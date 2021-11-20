У него был ангел на плечах! Жуткая авария в автогонках

После аварии гонки пришлось приостановить
Ужасная авария произошла на Кубке Макао по автогонкам. Китайский пилот Чжан Яци на высокой скорости врезался в заградительный барьер.
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С автодрома Яци был срочно доставлен в больницу. По предварительным данным, у гонщика переломы ребер и травмы легких. Пилот в сознании, угрозы жизни нет.
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"У него был ангел на плечах", – считают коллеги Чжан Яци.
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