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Жахливий "Пікнік" в Росії: машина летіла в глядачів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 09:06
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Під час змагань з автоспорту автомобіль гонщиків з Карелії лише завдяки щасливому випадку нікого не вбив з глядачів, які дивилися гонку на узбіччі

Жахлива аварія сталася під час ралі "Пікнік" в Ленінградській області. Автомобіль гонщиків з Карелії не вписався в поворот і полетів на глядачів.

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Машину занесло, вона кілька разів перекинулася і лише завдяки щасливому випадку не зачепила нікого з уболівальників. Вони встигли відскочити від авто, яке летіло.

На щастя, ніхто з членів екіпажу також не постраждав.

Організатори знаменитого ралі-рейду "Дакар" опублікували маршрут багатоденки на 2022 рік. Втретє поспіль "Дакар" прийме Саудівська Аравія. Екстремальне ралі стартує 2 січня і триватиме до 14 січня. Як і в минулому році, фініш багатоденки відбудеться в Джедді, а ось старт гонщики візьмуть в Хаїлі. Під час багатоденки учасникам доведеться подолати одну з найбільших і жарких пустель світу – Руб-ель-Халі, або, як її ще називають, "порожня чверть".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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