Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідів

Фото: USA TODAY Sports
Старт знаменитої серії автогонок IndyCar Series в Техасі ознаменувався жахливою аварією. Вже на першому колі зіткнулися відразу шість болідів. Найбільше не пощастило Конору Дейлі, чий автомобіль після зіткнення перекинувся і пролетів на даху сотню метрів.
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Дивно, але в цій страшній аварії ніхто серйозно не постраждав, якщо не брати до уваги повністю розбиті боліди у деяких пілотів, повідомляє nbcsports.com.
Днями ми писали, що мотогонщик потрапив в жахливу аварію на швидкості в 160 км/ч, а потім встав і пішов. Під час вільної практики перед Гран-прі Іспанії мотогонщик Марк Маркес потрапив в аварію на високій швидкості, але дивом залишився живий і навіть сам зміг покинути місце інциденту.