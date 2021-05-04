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Жахлива аварія на першому колі IndyCar: зіткнулися відразу шість болідів

4 травня, 11:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На першому колі гонки IndyCar зіткнулися шість автомобілів. Боліди були вщент розбиті, але самі пілоти в аварії не постраждали

Фото: USA TODAY Sports

Фото: USA TODAY Sports

Старт знаменитої серії автогонок IndyCar Series в Техасі ознаменувався жахливою аварією. Вже на першому колі зіткнулися відразу шість болідів. Найбільше не пощастило Конору Дейлі, чий автомобіль після зіткнення перекинувся і пролетів на даху сотню метрів.

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Дивно, але в цій страшній аварії ніхто серйозно не постраждав, якщо не брати до уваги повністю розбиті боліди у деяких пілотів, повідомляє nbcsports.com.

Днями ми писали, що мотогонщик потрапив в жахливу аварію на швидкості в 160 км/ч, а потім встав і пішов. Під час вільної практики перед Гран-прі Іспанії мотогонщик Марк Маркес потрапив в аварію на високій швидкості, але дивом залишився живий і навіть сам зміг покинути місце інциденту.

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