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Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)

21 квітня, 13:28

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Австралійка Сара Кохан знову виставила напоказ свою ідеальну фігуру – і це після того, як вона одного за іншим народила мексиканському форварду двох діточок

Дружина знаменитого футболіста Лос-Анджелес Гелаксі та збірної Мексики Хав'єра Ернандеса, Сара Кохан, вкотре вразила своєю чарівною фігурою.

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Складно повірити, що за ця красуня недавно народила двох діточок – сина Ноа (в червні 2019 го) і дочку Налу (в жовтні 2020 го).

У вільний від материнських турбот час австралійка прилягла позасмагати на галявині свого будинку в Каліфорнії в одних лише трусиках.

"Мама не при виконанні, поки дітки не встали", – так підписала цей знімок у себе в Instagram Сара Кохан, що має 1,6 мільйона фоловерів

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Відзначимо, що Сара Кохан вже не вперше позує оголеною. Нещодавно дружина футболіста на прізвисько Чичаріто, який виступав свого часу за Манчестер Юнайтед і Реал, виглянула у вікно в самих лише трусиках і потрапила на фото.

Дивіться більше фото Сари Кохан

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WAGs дружина футболіста Сара Кохан

Джерело: Сегодня|Спорт

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