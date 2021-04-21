Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)

Дружина знаменитого футболіста Лос-Анджелес Гелаксі та збірної Мексики Хав'єра Ернандеса, Сара Кохан, вкотре вразила своєю чарівною фігурою.
Складно повірити, що за ця красуня недавно народила двох діточок – сина Ноа (в червні 2019 го) і дочку Налу (в жовтні 2020 го).
У вільний від материнських турбот час австралійка прилягла позасмагати на галявині свого будинку в Каліфорнії в одних лише трусиках.
"Мама не при виконанні, поки дітки не встали", – так підписала цей знімок у себе в Instagram Сара Кохан, що має 1,6 мільйона фоловерів
Відзначимо, що Сара Кохан вже не вперше позує оголеною. Нещодавно дружина футболіста на прізвисько Чичаріто, який виступав свого часу за Манчестер Юнайтед і Реал, виглянула у вікно в самих лише трусиках і потрапила на фото.
Дивіться більше фото Сари Кохан
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