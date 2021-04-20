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З'явилися фото колишньої дівчини Неймара в кабінці для переодягання на пляжі

20 квітня, 13:47

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Бразилійка Бруна Маркезіні, у якій було кілька романів з вінгером ПСЖ, побалувала 40 мільйонів своїх фоловерів знімками з досить пікантного місця

Колишня подруга Неймара бразилійка Бруна Маркезіні поділилася бекстейджем своїх останніх зйомок в океані. Зокрема, 25-річна модель, актриса і телеведуча показала, як вона змінює вбрання в кабінці для переодягання на пляжі.

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"Дівчинка мрії", – написала в коментарях під знімками, опублікованими Бруною в Instagram, її подруга, дружина мексиканського футболіста Хав'єра Чичаріто Сара Кохан

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Нагадаємо, нинішній форвард ПСЖ Неймар і Бруна Маркезіні зустрічалися з 2012 по 2014 роки. Після цього вони розійшлися, але в 2016 році Бруна і футболіст відновили стосунки. З'явився навіть чутки, що гравець зробив дівчині пропозицію, але згодом пара його спростувала, а незабаром вони знову розійшлися. Як повідомлялося тоді, назавжди.

Однак на початку 2018 року Неймар і Бруна знову зійшлися. Футболіст зустрівся з колишньою дівчиною на передноворічній вечірці, і полум'я давнього кохання знову спалахнуло.

Правда, недовго музика грала. Того ж року вони знову порвали. За словами Бруни, саме Неймар став ініціатором їхнього розставання. "Ми переживаємо в наших стосунках момент великої ненависті", – заявила тоді дівчина, котра має понад 40 млн підписників в Instagram.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Неймар WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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