Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)

Австралийка Сара Кохан снова выставила напоказ свою идеальную фигуру – и это после того, как она одного за другим родила мексиканскому форварду двух детишек

Жена знаменитого футболиста Лос-Анджелес Гэлакси и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса, Сара Кохан, в очередной раз поразила своей прелестной фигурой.

Реклама

Сложно поверить, что за эта красотка недавно родила двух погодок – сына Ноа (в июне 2019-го) и дочку Налу (в октябре 2020-го).

В свободное от материнских хлопот время австралийка прилегла позагорать на лужайке своего дома в Калифорнии в одних лишь трусиках.

"Мама не при исполнении, пока детки не встали", – так подписала этот снимок у себя в Instagram Сара Кохан, имеющая 1,6 миллиона фолловеров

Реклама

Отметим, что Сара Кохан уже не в первый раз позирует обнаженной. Недавно жена футболиста, известного по прозвищу Чичарито и выступавшего в свое время за Манчестер Юнайтед и Реал, выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото.

Смотрите больше фото Сары Кохан

Реклама

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама