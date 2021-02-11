Оце так "баба" з Коноплянкою! Євген – в ударі

Футболіст, який вразив результативністю на зборах в теплій Туреччині, відзначився і в засніженій Україні

Євген Коноплянка, котрий через травму пропустив кінець минулого року, на початку 2021-го – в ударі! Саме він став найкращим бомбардиром "Шахтаря" на турецьких зборах, вразивши ворота суперників чотири рази. А тепер 31-річний вінгер відзначився і за межами футбольного поля.

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Біля свого будинку один із найзірковіших українських футболістів зліпив снігову бабу – зростом майже як сам Євген Коноплянка (178 см).

Творити цей шедевр з двома "шапками" на голові – синьою і зеленою – футболістові допомагали його діти – 5-річна донька Злата і 3-річний син Дамір.

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Лайками творіння Коноплянки в Instagram вже відзначили його дружина Вікторія, а також колишні одноклубники Сергій Кравченко, Олексій Антонов і Денис Олійник. Нагадаємо, саме з сім'єю Кравченків Коноплянки відпочивали цієї зими на Карибах.

Відзначимо, що напередодні одноклубник Коноплянки Тарас Степаненко попрацював лопатою, розчищаючи від снігу прибудинкову територію.

У свою чергу, футболіст "Динамо" Карлос де Пена взяв в руки лопату з іншою метою – щоб відкопати свою машину.

А вже в суботу "Шахтар", "Динамо" та інші клуби України відновлять участь у чемпіонаті країни з футболу.

Дивіться, як забиває Коноплянка

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