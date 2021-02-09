Теща зацінила! Футболіст Степаненко попрацював лопатою

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України додав собі навантаження перед поновленням сезону

Перед поновленням чемпіонату України з футболу півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко провів додаткове тренування, розчистивши від снігу підходи до свого будинку під Києвом.

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"Вечірнє кардіо. У кого сьогодні було таке ж тренування?" – написав у своєму Instagram Степаненко.

А ще Тарас пожартував: "Я завтра без фітнесу, мене від нього звільнили".

Зазначимо, що найбільше лайків під фото Тараса Степаненка з лопатою зібрав коментар його тещі Оксани, яка похвалила футболіста: "Відразу видно – господар дому!".

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Теща Тараса Степаненка – Оксана

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Нагадаємо, під час зборів у Туреччині Тарас Степаненко потрапив у нокдаун, зіткнувшись головами з півзахисником "Маріуполя" Дмитром Мишнєвим. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Як каже мій тренер з боксу: "Сильний не той, хто не падав, а той, хто падав і вставав", – сказав з цього приводу Степаненко.

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Також ми писали, що найсексуальніша мамочка українського футболу розкрила секрет своєї форми. Виявляється, вся справа – в Тарасі Степаненкові.

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