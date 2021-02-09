Русский
$ 27,67
33,26
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Теща зацінила! Футболіст Степаненко попрацював лопатою

9 лютого, 07:56

Олег Люлька Олег Люлька

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України додав собі навантаження перед поновленням сезону

Перед поновленням чемпіонату України з футболу півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко провів додаткове тренування, розчистивши від снігу підходи до свого будинку під Києвом.

Реклама

Читайте також: LOVEХАКИ для закоханих: все можу для тебе

"Вечірнє кардіо. У кого сьогодні було таке ж тренування?" – написав у своєму Instagram Степаненко.

А ще Тарас пожартував: "Я завтра без фітнесу, мене від нього звільнили".

Зазначимо, що найбільше лайків під фото Тараса Степаненка з лопатою зібрав коментар його тещі Оксани, яка похвалила футболіста: "Відразу видно – господар дому!".

Реклама

Теща Тараса Степаненка – Оксана

Читайте також: "Які красуні!" Степаненко показав своїх маму і тещу в купальниках на Мальдівах

Нагадаємо, під час зборів у Туреччині Тарас Степаненко потрапив у нокдаун, зіткнувшись головами з півзахисником "Маріуполя" Дмитром Мишнєвим. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Як каже мій тренер з боксу: "Сильний не той, хто не падав, а той, хто падав і вставав", – сказав з цього приводу Степаненко.

Реклама

Також ми писали, що найсексуальніша мамочка українського футболу розкрила секрет своєї форми. Виявляється, вся справа – в Тарасі Степаненкові.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теща снігопад Шахтар Донецьк Тарас Степаненко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти