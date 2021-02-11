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Вот это так "баба" с Коноплянкой! Евгений – в ударе

11 февраля, 15:23

Олег Люлька Олег Люлька

Футболист, поразивший результативностью на сборах в теплой Турции, отметился и в заснеженной Украине

Евгений Коноплянка, из-за травмы пропустивший концовку прошлого года, в начале 2021-го – в ударе! Именно он стал лучшим бомбардиром "Шахтера" на турецких сборах, поразив ворота соперников четыре раза. А теперь 31-летний вингер отличился и за пределами футбольного поля.

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Возле своего дома один из самых звездных украинских футболистов слепил снежную бабу – ростом почти с самого Евгения Коноплянку (178 см).

Творить этот шедевр с двумя "шапками" на голове – синей и зеленой – футболисту помогали его дети – 5-летняя дочка Злата и 3-летний сын Дамир.

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Лайками творение Коноплянки в Instagram уже отметили его жена Виктория, а также бывшие одноклубники Сергей Кравченко, Алексей Антонов и Денис Олейник. Напомним, именно с семьей Кравченко Коноплянки отдыхали этой зимой на Карибах.

Отметим, что накануне одноклубник Коноплянки Тарас Степаненко поработал лопатой, расчищая от снега придомовую территорию.

В свою очередь, футболист "Динамо" Карлос де Пена взял в руки лопату с другой целью – чтобы откопать свою машину.

А уже в субботу "Шахтер", "Динамо" и другие клубы Украины возобновят участие в чемпионате страны по футболу.

Смотрите, как забивает Коноплянка

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снеговик Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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