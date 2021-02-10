"Ви серйозно?" "Шахтар" відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів року від УАФ

Українська асоціація футболу "забула" про наставника чемпіонів, що дійшов до півфіналу Ліги Європи

"Шахтар" з подивом сприйняв список претендентів на звання найкращого тренера України серед чоловічих команд за підсумками 2020 року, складений Українською асоціацією футболу. Серед номінантів на нагороду виявилися Мірча Луческу ("Динамо"), Віктор Скрипник ("Зоря") та Олександр Рябоконь ("Десна"). При цьому про коуча "гірників" Луїша Каштру в УАФ "забули".

Реклама

Читайте також: Як креативно відзначити День Закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

"Досягнення Луїша Каштру в 2020 році

чемпіон України (з рекордним відривом в +23 бали)

півфінал Ліги Європи

єврокубкова весна

Але тренер не в ТОП-3 найкращих за версією УАФ. Ви серйозно?" – йдеться в повідомленні "Шахтаря" в Twitter

Церемонія "Футбольні зірки України-2020", на якій буде оголошено найкращого тренера року, відбудеться 15 лютого.

Реклама

Читайте також: Чемпіонат України під снігом: УПЛ визначилася з долею найближчого туру

Раніше Каштру зробив заяву про подальшу роботу в "Шахтарі". "Інтереси клубу понаді мною", – каже португалець, чий контракт з "гірниками" закінчується цього літа.

Дивіться, як "Шахтар" з Каштру обіграв у ЛЧ "Реал"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама