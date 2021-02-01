Як партнери Коваленка по "Шахтарю" відреагували на його переїзд в Італію

Луїш Каштру завжди відчував, що в колективі Віктора дуже любили

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перехід Віктора Коваленка в "Аталанту". Відзначимо, що Віктор – вихованець академії донецького клубу, провів у складі "гірників" 12 років і виграв 10 трофеїв. Португальський фахівець відзначив, що трансфер Коваленка – це момент і радості, і смутку.

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Віктор Коваленко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Смуток, бо нас покидає хлопець, який виріс в "Шахтарі", який став чоловіком в цьому клубі. Коваленко – член нашої великої родини. Радість, бо, на думку Віктора, для нього так буде краще. Ми в футболі звикли поважати вибір, тому що він завжди обдуманий. Хочу побажати йому великого щастя", – цитує Каштру канал "Шахтаря".

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Каштру підкреслив, що зростання Коваленка в клубі підтримувався усіма партнерами: "Я відчував в колективі, що це гравець, якого всі люблять. Всі діти засмучуються через те, що він йде, але, з іншого боку, підтримують його на новому шляху".

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Для всіх, хто залишається в "Шахтарі" – це приклад хорошої людини. Це людина, яка повністю віддавалася роботі. Це чоловік, який в "Шахтарі" завжди переживав хороші моменти. Віктор, ми будемо вболівати за тебе, а ти болів за нас", – сказав Каштру.

Раніше футболіст "Шахтаря" розповів, як їздив на перегляд до "Динамо". Віктор Коваленко за півхвилини прийняв пропозицію донецького клубу.

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