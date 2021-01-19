Каштру зробив заяву про подальшу роботу в "Шахтарі"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував ситуацію з пролонгацією свого контракту, який розрахований до літа нинішнього року. Поки не зрозуміло, чи продовжать "гірники" співпрацю з португальським фахівцем.

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"Це те, що пов'язано зі мною і адміністрацією клубу. Я думаю, що це буде логічно, якщо і клуб, і я будемо щасливі. Якщо ми це відчуємо, все буде гаразд. Якщо для "Шахтаря" це буде недобре, ми приймемо інше рішення. Думаю, що інтереси "Шахтаря" понаді мною. Наразі мене цікавить "Шахтар" і те, що він думає на майбутнє", – заявив Луїш Каштру в програмі "Вмікай підігрів" на каналі "Футбол 1"

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Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив упевненість у тому, що колишній капітан команди Даріо Срна з часом стане тренером "помаранчево-чорних". Зараз хорват є директором "Шахтаря" з футболу.

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