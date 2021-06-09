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Відео – вогонь! Сексапільна дружина-блондинка Олега Гусєва звабливо приймає душ

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 червня, 11:09
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Кохана знаменитого динамівця Олега Гусєва Марія не посоромилася поділитися з аудиторією досить пікантним відео свого відпочинку на Мальдівах
Дружина Олега Гусєва Марія
Дружина Олега Гусєва Марія / Фото: Instagram

Дружина асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва Марія, яка цими днями відпочиває з чоловіком на Мальдівах, продовжує балувати шанувальників гарячим контентом з теплих країв.

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Днями Марія Гусєва поділилася з фоловерами селфі у відвертому бікіні.

А тепер дружина легенди Динамо не посоромилася показати підписникам в Instagram, як приймає душ в своєму улюбленому, як зізналася Марія, леопальдовому купальнику.

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Нагадаємо, Марія Гусєва володіє клінікою естетичної медицини і косметології в Києві, куди заходить і її чоловік. "Чи робить він тут якісь процедури? Так. Але він мене приб'є, якщо я скажу, що саме. Можу назвати лише одне – чистка обличчя. Решта – таємниця", – розповідала раніше Марія.

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