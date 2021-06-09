Очманіти! Дружина лідера збірної України – в сексуальному купальнику в Туреччині

У новій формі перед публікою постала не тільки збірна України, а й дружина її півзахисника Сергія Сидорчука Анна. Сапфіровий колір немов створений для неї

Дружина Сергія Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Слідом за збірною України, яка представила нову форму, похвалилася новинкою в своєму гардеробі і дружина одного з футболістів національної команди Сергія Сидорчука – Анна.

Анна відпочиває нині в турецькому Кемері. І напередодні вийшла позасмагати на каменях в ефектному сапфіровому купальнику. Він просто створений для неї!

"Це вогонь!" – зробила комплімент Анні Сидорчук дружина захисника збірної України Миколи Матвієнка Анна

"Очманіти", "Вау!", "Бомба", "Нереальна", – пишуть інші фоловерів дівчини в коментарях до фото, опублікованих нею в Instagram

Читайте також: