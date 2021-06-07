Кращі фотографії нової форми збірної України з матчу з Кіпром, від якої в Росії "пригорає"

Підопічні Андрія Шевченка впевнено перемогли в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи, який стартує в кінці тижня

/ Фото: Reuters

Фартовим виявився новий дизайн ігрової форми нашої футбольної збірної. В понеділок увечері українці розібралися з кіпріотами у "товарняку" в Харкові. У трьох контрольних зустрічах перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка двічі перемогла і раз зіграла внічию.

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Один з м'ячів забив з пенальті Олександр Зінченко – кращий гравець матчу Україна – Кіпр на думку вболівальників. Географічні карти на його футболці прикрила м'яч, яким він присвячував гол своєї вагітної дружини.

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Із великої кількості гольових моментів Роман Яремчук реалізував лише один, переправивши м'яч у порожні ворота після прострілу Марлоса.

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А ось лідеру італійської Аталанти Руслану Малиновському на цей раз не вдалося вразити ворота суперників. Сподіваємося, хлопець з Житомирської області покаже себе у всій красі на ЧЄ.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр: