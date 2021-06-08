Вогонь! Чемпіонка з фітнес-бікіні одягла купальник зі шнурівкою в інтимному місці

Чемпіонка України та світу із фітнес-бікіні Марина Андрієнко показала яскраві фото з відпочинку в Туреччині. Українська красуня ніжиться на сонці в збудливому рожевому купальнику зі шнурівкою в самому інтимному місці.
"See, Feel, Love. Це гасло цього прекрасного місця. Не можу з ними не погодитися", – підписала знімки Марина.
Нагадаємо, у 2017 році Марина Андрієнко домоглася всесвітнього визнання. У Будапешті вона тріумфувала в номінації Bikini Pro і Miss Bikini + 165 і стала абсолютною чемпіонкою планети. А роком раніше Марина стала абсолютною чемпіонкою України і переможницею в категорії фітнес-бікіні понад 168 см.
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