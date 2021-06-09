Караоке від Білодід! Палка Дар'я запалює під Бузову в Карпатах (відео)

Поки в Угорщині відбувається чемпіонат світу з дзюдо, головна зірка цього виду спорту Дар'я Білодід тренується і розслабляється у себе на батьківщині

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Цими днями в Будапешті відбувається чемпіонат світу з дзюдо. Але дворазова чемпіонка світу з України Дар'я Білодід на ньому не виступає.

20-річна красуня, в межах індивідуального плану підготовки, проводить тренувальний збір у Карпатах. Утім, не забуваючи в перервах між тренуваннями емоційно розвантажуватися.

Ми вже писали, що Білодід влітку знайшла сніг, здійснивши невелике сходження в гори.

А тепер Дар'я дала волю емоціям на дні народження однієї зі своїх подруг, заспівавши в караоке пісню Ольги Бузової "Водица". В інстаграм-сторіз дзюдоїстки з'явилося відео, як вона артистично виконує: "Мое сердце – птица, в твоей грудной клетке. На ветку с ветки, с ветки на ветку".

Караоке від Дар'ї Білодід Відео: Instagram

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Уже за півтора місяці Дар'я Білодід виконуватиме не пісні, а прийоми дзюдо, борючись за перемогу на Олімпіаді в Токіо. Ігри в Японії відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

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Дивіться, як Білодід виступала на недавньому чемпіонаті Європи, де дійшла до фіналу і знялася через травму: