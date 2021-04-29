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У ліжку негліже: дружина динамівця Гусєва засвітила тату на інтимному місці

29 квітня, 11:58

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Красуня Марія, якій належить серце улюбленця динамівських уболівальників Олега Гусєва, зізнається, що терпіти не може спеку

Марія Гусєва

Марія Гусєва / Фото: Instagram

Дружина колишнього футболіста, а нині асистента головного тренера Динамо Олега Гусєва Марія, яка недавно побалувала фоловерів знімком в сексуальній сукні з "голими" флангами, опублікувала чергове пікантне фото в Instagram.

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Блондинка показала в сторіз, як ніжиться вранці в ліжку, засвітивши тату на стегні.

При цьому Марія Гусєва зізналася, що отримує задоволення від прохолоди.

"Ось всі скаржаться, що на дворі холодно, чекають, коли вже настане +20 і вище... А мені подобається така погода, я не переношу спеку, абсолютно, особливо в місті. З жахом чекаю на гаряче і сухе повітря на вулиці, спеку, мух, ос та інші "принади" літа", – каже красуня

Дивіться більше фото Марії Гусєвої

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Дружина Олега Гусєва – Марія

Дружина Олега Гусєва – Марія / Фото: Instagram

Марія Гусєва

Марія Гусєва / Фото: Instagram

Марія Гусєва

Марія Гусєва / Фото: Instagram

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