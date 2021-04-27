Дивитися – не передивитися: Марина Бех у ліжку і в бікіні

Сексуальна легкоатлетка любить поніжитися як в ліжку, так і басейні – як стрибуча українка готується до боротьби за перемогу на Олімпіаді в Токіо

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, яка в Туреччині готується до літньої Олімпіади в Токіо, поділилася новими пікантними знімками свого тренувального збору.

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Спершу красуня показала своє фото в ліжку, зізнавшись в інстаграм-сторіз: "Сьогодні насичений тренувальний день, тому хочеться ще трішки поспати".

А виспавшись, 25-річна легкоатлетка в блакитному бікіні відправилася плавати в басейн, не забувши, стоячи по пояс у воді, зробити селфі.

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Щось схоже фоловери Марини Бех-Романчук бачили напередодні, коли спортсменка теж показала бюст зверху, тільки тоді стрибуча уродженка Хмельницької області була в чорному купальнику.

Додамо, що в Туреччині нині готується ще одна красуня з нашої збірної з легкої атлетики. Напередодні ми публікували фото Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту.

Юлія Левченко в басейні Відео: Instagram

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