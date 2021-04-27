Дивитися – не передивитися: Марина Бех у ліжку і в бікіні

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, яка в Туреччині готується до літньої Олімпіади в Токіо, поділилася новими пікантними знімками свого тренувального збору.
Спершу красуня показала своє фото в ліжку, зізнавшись в інстаграм-сторіз: "Сьогодні насичений тренувальний день, тому хочеться ще трішки поспати".
А виспавшись, 25-річна легкоатлетка в блакитному бікіні відправилася плавати в басейн, не забувши, стоячи по пояс у воді, зробити селфі.
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Щось схоже фоловери Марини Бех-Романчук бачили напередодні, коли спортсменка теж показала бюст зверху, тільки тоді стрибуча уродженка Хмельницької області була в чорному купальнику.
Додамо, що в Туреччині нині готується ще одна красуня з нашої збірної з легкої атлетики. Напередодні ми публікували фото Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
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