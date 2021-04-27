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Секс-символ велоспорту прикриває груди кавуном: нова серія гарячих фото

27 квітня, 12:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Велосипедистка Люсія Яворчекова після відходу в модельний бізнес стала ще популярнішою. Славу їй приносять відверті фото в соцмережах. На цей раз дівчина хвалиться фото топлес і знімками в купальнику

Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Колишня велосипедистка Люсія Яворчекова порадувала фанатів новою серією гарячих фото. Красуня сфотографувалася топлес, але на одному фото прикрила свої пишні груди шматочками кавуна, а на другому – просто руками.

Також дівчина опублікувала серію фото в чорному крихітному купальнику на тлі океану, вихваляючись своїм тілом в різних ракурсах.

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модель велоспорт велосипедистка WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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