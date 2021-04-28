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"Ох, як воно хрумтить!" Ірині Морозюк у прямому ефірі зробили пластику обличчя (відео)

28 квітня, 11:21

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Найвідвертіша селебріті українського футболу показала, як їй вводять голку у вилицю – раніше дівчина зізнавалася, що збільшила груди

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ексдружина колишнього капітана Динамо, Миколи Морозюка, Ірина, яка регулярно публікує відверті знімки зі своїми формами, показала чергове пікантне відео – як їй роблять пластику на обличчі.

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В інстаграм-сторіз Ірина Морозюк у прямому ефірі дозволила своїм фоловерам спостерігати за тим, як у косметологічному салоні їй вводять ін'єкції у вилицю.

Відчуття у Ірини в цей момент були не з приємних, але, судячи з усього, вона вважає, що краса вимагає жертв.

"Ох! Як воно хрумтить!" – сказала Морозюк

"По кістці йду", – пояснила дискомфорт Ірини в цю мить лікарка-косметологиня

Ірина Морозюк Відео: Instagram

Ірина Морозюк після ін'єкцій

Раніше Ірина Морозюк зізнавалася, що використала допомогу пластичних хірургів, щоб збільшити груди.

"У старших класах, коли дівчинка вже стає схожою на дівчину, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність всіх опуклостей на моєму тілі"

"Через певний час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все, звичайно, змінилося"

"Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І за місяць я вже була з красивим другим розміром"

"Операція пройшла чудово, за винятком того, що трохи неприємно відходила від наркозу", – розповідала Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк matrix challenge Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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