Американська бомба! Чуттєва модель купальників, яка вразила зірку футболу

Камілл Костек / Фото: Instagram

Зірка американського футболу Роб Гронковскі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів. Також в лютому Гронковскі у складі Тампа-Бей Баккенірс виграв 55-й Супербоул. Але чоловік може здійснювати і не такі подвиги, коли у нього за спиною стоїть така красуня, як модель Камілл Костек.

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Камілл Вероніка Костек – американська модель і телеведуча. Вперше вона отримала визнання за свою роботу з Reebok, а потім стала неймовірно популярна завдяки рекламі купальників і регулярній появі в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включаючи обкладинку видання 2019 року. А з 2021 року красуня-блондинка є ведучою ігрового шоу Wipeout.

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У середній школі Камілл захоплювалася чирлідингом, також була капітаном університету по лакроссу. А у віці 19 років потрапила до групи підтримки команди Хартфордскі Колоніали з Об'єднаної футбольної ліги. Паралельно почала зніматися в рекламних роликах і прикрашати сторінки глянцю.

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У 2013 році дівчина приєдналася до групи підтримки Нью-Інгланд Патріотс з НФЛ, де і познайомилася з одним з лідерів команди Робом Гронковскі. Офіційно пара почала зустрічатися у 2015 році. Після цього кар'єра Камілл різко пішла в гору, але закохані все ще разом і піклуються про французького бульдога на ім'я Ральф.

29-річну Костек називали "американської бомбою" і секс-символом країни через її біляве волосся, блакитні очі і спокусливі вигини тіла. Камілл потрапила до списку "Самих сексуальних жінок світу-2019" від журналу Maxim. І вже навіть отримала пару ролей у кіно.

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