В постели неглиже: жена динамовца Гусева засветила тату на интимном месте

Красотка Мария, которой принадлежит сердце любимчика динамовских болельщиков Олега Гусева, признается, что не переносит жару

Мария Гусева / Фото: Instagram

Жена бывшего футболиста, а ныне ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева Мария, недавно побаловавшая фолловеров снимком в сексуальном платье с "голыми" флангами, опубликовала очередное пикантное фото в Instagram.

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Блондинка показала в сториз, как нежится утром в постели, засветив тату на бедре.

При этом Мария Гусева призналась, что получает удовольствие от прохлады.

"Вот все жалуются, что на улице холодно, ждут, когда уже наступит +20 и выше... А мне нравится такая погода, я не переношу жару, совершенно, особенно в городе. С ужасом предвкушаю горячий и сухой воздух на улице, жару, мух, ос и другие "прелести" лета", – говорит красотка

Смотрите больше фото Марии Гусевой

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Жена Олега Гусева – Мария / Фото: Instagram

Мария Гусева / Фото: Instagram

Мария Гусева / Фото: Instagram

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