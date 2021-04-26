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Американская бомба! Чувственная модель купальников, которая сразила звезду футбола

26 апреля, 23:24

Елена Павлова Елена Павлова

Красотка Камилл Костек вскружила голову мировому рекордсмену, игроку клуба НФЛ Тампа-Бэй Бакканирс Робу Гронковски, и очаровала половину Америки

Камилл Костек

Камилл Костек / Фото: Instagram

Звезда американского футбола Роб Гронковски попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда словил мяч, выброшенный с вертолета с высоты 185 метров. Также в феврале Гронковски в составе Тампа-Бэй Бакканирс выиграл 55-й Супербоул. Но мужчина может совершать и не такие подвиги, когда у него за спиной стоит такая красотка, как модель Камилл Костек.

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Камилл Вероника Костек – американская модель и телеведущая. Впервые она получила признание за свою работу с Reebok, а затем стала невероятно популярная благодаря рекламе купальников и регулярному появлению в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включая обложку издания 2019 года. А с 2021 года красавица-блондинка является ведущей игрового шоу Wipeout.

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В средней школе Камилл увлекалась чирлидингом, также была капитаном университета по лакроссу. А в возрасте 19 лет попала в группу поддержки команды Хартфордские Колониалы из Объединенной футбольной лиги. Параллельно начала сниматься в рекламных роликах и украшать страницы глянца.

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В 2013 году девушка присоединилась к группе поддержки Нью-Ингланд Патриотс из НФЛ, где и познакомилась с одним из лидеров команды Робом Гронковски. Официально пара начала встречаться в 2015 году. После этого карьера Камилл резко пошла в гору, но влюбленные все еще вместе и заботятся о французском бульдоге по имени Ральфи.

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29-летнюю Костек называли "американской бомбой" и секс-символом страны из-за ее светлых волос, голубых глаз и соблазнительных изгибов тела. Камилл попала в список "Самых сексуальных женщин в мире-2019" от журнала Maxim. И уже даже получила пару ролей в кино.

Ранее мы писали, что прекрасная Анастасия лишила сборную Украины холостяка.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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