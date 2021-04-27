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Невероятная красотка разбила сердца миллионов и нежится в бикини под солнцем Коста-Рики

27 апреля, 20:56

Елена Павлова Елена Павлова

Секс-символ американского реслинга Барбара Бланк, которая выступала под псевдонимом Келли Келли, проводит медовый месяц в живописном уголке мира

Барбара Бланк

Барбара Бланк / Фото: Instagram

Многолетний секс-символ американского реслинга Барбара Бланк, которая выступала под псевдонимом Келли Келли, две недели назад вышла замуж и сейчас проводит медовый месяц в Коста-Рике. И не забывает делиться с фанатами своими горячими фото. Ранее мы писали, что красотка-каскадер сводит с ума своими бикини.

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Бывшая чемпионка федерации рестлинга WWE выбрала себе в мужья бизнесмена и тренера Джо Коба, который также профессиональный бодибилдер и пауэрлифтер и помогает любимой держать себя в чудесной форме. Кстати, до реслинга Барби занималась гимнастикой и чирлидингом, что потом помогло ей в ринге.

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Келли Келли познакомилась с Кобой на выставке собак в Нью-Йорке и влюбились с первого взгляда. Прошлым летом Коба предложил рестлерше выйти замуж на склоне Калифорнии. Для Барби это уже второй брак. В 2011 году светловолосая дива познакомилась с хоккеистом Шелдоном Сураем. Они решили пожениться в Мексике 27 февраля 2016-го, но через год расстались. Девушка считала, что из-за брака страдала ее карьера.

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Бланк решила покинуть WWE из-за травм шеи и заняться модельной индустрией. Свое время девушка также изучала журналистику. В WWE она теперь снимается в основном в закулисных сегментах. Снималась в реалити-шоу.

Ранее героиней нашего материала была чувственная модель купальников, которая сразила звезду футбола.

Елена Вулицки Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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